La China Suárez compartió una producción fotográfica que hizo levantar la temperatura en las redes sociales."Buenas noches", escribió la actriz para acompañar una de las imágenes de su colección "Sweet Lady by China" que, además, tiene el bonus extra para sus fans que la China no tuvo reparos en dejar todos sus tatuajes al descubierto.En menos de un día, dos de sus posteos superaron los 250.000 me gusta.