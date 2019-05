Revelan quien sería el nuevo "novio" millonario de Luciana Salazar

Tras su última aparición en la pista de Marcelo Tinelli y gracias a las pistas que brindó su gran amigo Marcelo Polino, se supo que Luciana Salazar dejó de lado su pasado con el economista Martín Redrado y conoció a un nuevo hombre que le robó el corazón.La mediática mantuvo por años un amorío con el expresidente del Banco Central pero tras varias peleas su relación terminó de la peor manera: con su nombre en el freezer. El año pasado se hizo público el final de su escandalosa ruptura cuando el economista escribió el nombre de su amada en un papel y lo dejó adentro del congelador. A raíz de aquel escándalo y tras suposiciones de que Redrado no quería ser padre, la pareja terminó. Pero al parecer la rubia habría encontrado a otro hombre de poder que, más allá de los dólares que posee su bolsillo, la habría enamorado.Se trata de Gil Dezer, un empresario inmobiliario y millonario que vive en Miami. El hombre es dueño de las torres Porsche Design y además es amigo y socio de Donald Trump.El pretendiente de la mediática se hizo conocido gracias a su negocio de fusionar construcciones de edificios con marcas y ambientarlos con el estilo de la marca inversora.Luego de revelar el nombre del empresario en "Los Ángeles de la Mañana", Yanina Latorre anunció que la modelo ya se conocía con Dezer y declaró que el "romance" incrementó tras el último viaje de Salazar junto a su hija Matilda a los Estados Unidos cuando se hospedó en uno de sus condominios más importantes.Por su parte, Luciana fue sorprendida por el programa de Ángel de Brito y le preguntaron de su nuevo romance, aunque sin confirmarlo, anunció: "No es mi novio. Lo conozco de eventos en Miami. No lo ví muchas veces".