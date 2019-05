Rocío Marengo le dedicó dulces palabras a Marley tras haber viajado con él

Los usuarios de las redes sociales mantienen firme la esperanza de que se confirme el romance entre Marley y Rocío Marengo, quienes ya han sido pareja a fines de la década del 90, y que compartieron varias postales juntos al visitar Corea del Sur para un episodio de Por el mundo.



Semanas atrás, cuando se conoció que la modelo iba a viajar con su ex, tanto los seguidores de ella como el del conductor expresaron en los comentarios de sus imágenes que se veían muy bien juntos, y que ella sería la madrastra perfecta para Mirko.



Tras su regreso a la Argentina, Marengo le escribió una emotiva carta a Marley, agradeciéndole por todo lo que vivió en el continente asiático.



"Ya en casa. ¡¡¡Miro para atrás y no puedo creer todo lo que conocí y recorrí estos días!!! Compartí en mis historias la despedida porque siento que hablo mi corazón y eso vale más que mil palabras", inició su escrito la rubia.



"No quiero hacer cursi esta despedida, solo quiero decirles GRACIAS, MUUUCHAS GRACIAS, y felicitaciones por todo. ¡¡¡La pase increíble!!! Estoy fascinada con haber tenido la oportunidad de viajar con ustedes", indicó Roció en referencia a todo el equipo de producción del programa de Telefe, y agregó: "¡¡¡¡Soy una afortunada!!!! No solo porque conocí un país maravilloso, Corea, y me divertí un montón, sino también porque vi cómo trabajan, lo profesionales que son, lo talentosos, creativos, ¡¡¡juro que me volví fascinada!! ¡¡¡Los admiro muchísimo!!!! ¡¡¡Qué sigan los éxitos!!! ¡¡¡Más que merecidos!!!!!"



La modelo afirmó que está dispuesta a volver a ser parte del programa de su ex, y cerró su carta con una divertida anécdota vinculada a las fotos de su posteo en Instagram. "Esta foto, además de ser la última foto del grupo, es la primera vez que Mirko probó el helado y le encantó", reveló.



"En fin, son detalles y uno de los tantos recuerdos que quedarán por siempre en mi corazón. ¡¡¡Los quiero capos!!! ¡¡¡Buen viaje!!", expresó Marengo hacia Marley y su comitiva, que continúan por el territorio asiático, donde grabarán junto con Jimena Barón.

Fuente: Exitoína