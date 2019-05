Rumorean que Silvina Luna y Daniel Osvaldo pasaron un romántico fin de semana

Instalado en Roma debido a su participación en el Bailando italiano, Daniel Osvaldo dio un primer indicio a fines de abril cuando publicó en Instagram una foto de una cena con amigos en la que aparece Silvina Luna.En ese entonces, la actriz se encargó de desmentir los rumores de romance, aunque el hecho de que ambos estén solteros hizo dudar a más de uno. El fin de semana pasado, Daniel hizo un viaje relámpago a Buenos Aires para celebrar el cumpleaños de su hijo, Gianluca, y según trascendió habría aprovechado para reencontrarse con Silvina.En el programa Confrontados, Rodrigo Lussich abonó la hipótesis de romance. "La foto sirvió como previa para un romance que hoy confirmamos, y que en su momento, cuando se hizo esa foto fue desmentido por su protagonista. Sin embargo, podemos afirmar que el encuentro italiano que tuvieron dio sus frutos porque en Roma estuvieron juntos, hubo fuego", contó el periodista.Luego, el conductor se refirió al reciente encuentro. "Quizás se encontraron este fin de semana según algunas versiones. La pregunta es si se vieron o no el fin de semana", preguntó Rodrigo. En ese momento, Ximena Capristo, amiga de Luna, salió en su defensa y explicó que ella no está dispuesta tener solo una aventura. "Hablan de sexo y solo sexo. Silvina es una mina muy enamoradiza. Sufrió mucho por amor, es real, y está sola en este momento. Ella no es solo sexo", expresó.