Conflictos en CQC: "Se peleaban para ver quién tenía más aire"

"¿Por qué, de todos los que salían al aire en CQC, solo Andy Kusnetzoff y vos son millonarios?" fue la pregunta que le hizo Daniel Malnatti a Mario Pergolini que desató la polémica entre todos los ex "Caiga quien Caiga".



Una de las que opinó al respecto fue Ernestina Pais, en "Cortá por Lozano": "Yo lo veo como un chiste fallido de Malnatti, quiso hacer una broma y le salió mal. Es un mal momento para hablar de eso y fue un chiste que no se entendió y destapó lo que todo el mundo sabía. Que eran competitivos, que se peleaban por ver quién tenía más aire, que Andy fue un tipo al que Caiga y Cuatro Cabezas le deben muchísimo, para mí como productor es un número uno, es brillante y merece estar donde está porque además es muy buen tipo".



"La competencia existe, Mario siempre dijo que no eran amigos entre ellos. En todos los equipos todos van a pelear porque su segmento sea el más visto y la competencia está", agregó.



"Yo me fui aplaudida de ese programa porque para ellos fue seguir con laburo, Mario para él había cumplido un ciclo, nadie lo hizo como él, yo lo admiraba y lo admiro y tomar ese lugar fue un honor, con (Juan) Di Natale fundamos Los Inrockuptibles, es amigo de toda la vida", cerró.

Fuente: Diario Show