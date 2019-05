Materias pendientes: Por qué "La Princesita" no tiene tiempo para el amor

Karina, La Princesita, se animó a sacarle brillo a las tablas, se enamoró del teatro y, como si esto no fuese suficiente, brilla como participante en la pista del Súper Bailando 2019.



La artista está disfrutando como nunca de su vida profesional, ¿pero qué ocurre en el plano sentimental? En una entrevista con Pampita en Pampita Online, la joven reveló por qué no tiene tiempo para el amor. Es que desea enfocarse en otras cosas antes de pensar en formar una pareja estable.



"Me la paso ensayando, vivo trabajando y soy una madre muy presente en el colegio de mi hija. La llevo al colegio, la busco, la traigo, voy a las reuniones y me siento bien así", comenzó diciendo. Además de estar de acá para allá, Karina reveló que tiene una cuenta pendiente que espera saldar el año próximo.



Antes de cerrar con su profunda reflexión, develó: "Estoy estudiando porque quiero rendir unas materias que tengo pendientes de la secundaria desde hace un montón y quiero darlas ya el año que viene".

Fuente: Paparazzi