Modelo que estuvo de novia con Del Potro anunció su boda con otro tenista

El tenista Guido Pella se comprometió con la modelo Stepahnie Demner. Se encuentran en pareja hace dos años y la relación parece que ya tomó un rumbo más formal. Dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales."Cuando creía que todo era perfecto entre nosotros, una vez más me demostraste que podía ser aún mejor. Espero nunca despertarme de este sueño hermoso que es vivir la vida con vos. Te amo cada día más y sí, recontra mil acepto. ¡Nos casamos!", publicó Stephanie Demner en su cuenta de Instagram.La modelo salió con Juan Martín Del Potro y con el influencer Grego Rosello. Con el deportista de Tandil los recuerdos no fueron los deseados por parte de la modelo. "La relación con Juan Martín tuvo muchos escándalos mediáticos que no estuvieron buenos y yo era muy chica", aseguró Demner en su momento.