Maju Lozano se casará en muy poco tiempo y reveló cómo se prepara

A poco más de dos meses de casarse, la paranaense Maju reveló: "No tengo nada listo todavía, no soy muy de programar. En realidad, en una charla que mantuve ayer con mi futuro marido, le dije que no quería hacer nada, sólo nosotros. Me parece que va a ir un poco por ahí", adelantó en Modo sábado, por Radio Nacional, dejando en claro que su casamiento, que será en agosto, tendrá esa impronta particular.



"Le dije a Juan que si quería hacer una fiesta, que la haga él. A mí no me gusta festejar mi cumpleaños ni el amontonadero de gente desorbitada bailando el carnaval carioca; el protagonismo me pone muy mal", expresó la conductora.



Además, contó detalles de los comienzos de su relación con su pareja, que tiene una empresa de venta de motos. "Nos presentó una amiga en común, pero en realidad ninguno daba ni dos mangos; ni me bañé para ir". Y, sincera, añadió: "Estaba hinchada los huevos de todos los tipos, me parecían todos unos nabos y ellos pensaban lo mismo de mí, seguro, porque mi teléfono no sonaba".



"Este tipo me va a googlear y no me va a llamar", reconoció risueña que pensó Maju en un primer momento. Felizmente no fue así y, mensaje va, mensaje viene, llegó el día de conocerse. Al poco tiempo, nació el amor que los tiene a ambos súper entusiasmados. "Los dos somos como dos adolescentes en la relación, desde que salimos no nos dejamos de ver nunca", cerró.

