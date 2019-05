Legrand: "Los doctores nunca en la vida vieron una recuperación semejante"

"Estoy levantada, muy bien, recuperándome rápidamente, los doctores dicen que nunca en la vida vieron una recuperación semejante", afirmó la actriz y conductora, de 92 años quien fue atendida por una obstrucción intestinal.



En un diálogo telefónico con su hija durante la emisión del programa, Mirtha Legrand consideró "una bomba" el anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner para las próximas elecciones.



"Qué noticia, una bomba", dijo cuando Marcela Tinayre la consultó sobre el anuncio que luego sería tema central durante el programa.



Sobre el problema de salud que padeció y que obligó a someterla a una intervención quirúrgica, calificó como "casi milagroso" su proceso de rápida recuperación.



"Me operaron el domingo a las diez y media de la noche y hoy ya estoy hablando en televisión contigo. Es casi milagroso", afirmó, y estimó que "la semana que viene ya voy a estar en condiciones".



"Me encuentro perfecta, veo televisión, leo, duermo, recibo visitas, pocas. porque hablo mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto", explicó.



Y agregó: "No me alcanzan las palabras para agradecer los llamados y los deseos de recuperación, que es lo que estoy haciendo y quizá ya el fin de semana que viene estoy ahí".



Mirtha Legrand recibió el alta médica el viernes último y desde entonces continúa con la recuperación en su domicilio.



"Estoy muy bien, estoy en mi casa y muy repuesta. No sé cuándo voy a volver al trabajo porque no hablé con los médicos todavía...



Me siento esplendida. Estoy perfecta, maquillada y peinada como para salir al aire", fue lo primero que hizo saber una vez reinstalada en su hogar.



Su nieto y productor del programa, Nacho Viale, había señalado en su cuenta de Twitter a poco del alta médica: "¡Gracias, gracias y gracias! A todo el sanatorio Mater Dei y su personal. Han sido de un profesionalismo absoluto. Una calidad humana gigante. ¡En nombre de toda mi familia eternamente agradecidos! ¡@Mirthalegrand ya está en su casa!".



Y más tarde tuiteó: "Vuelvo a agradecer todas las muestras de cariño y preocupación que nos hicieron llegar. @mirthalegrand está en su casa. En excelentes condiciones. Recuperada. Y con ganas de retomar su actividad normal. ¡Gracias a todos!".