Video: Atacaron a Arnold Schwarzenegger durante un evento

Arnold Schwarzenegger fue atacado durante evento en Sudáfrica. Un video recién publicado muestra al actor mientras es agredido durante una presentación pública.El video, publicado por la cadena de televisión eNCA, muestra al también exgobernador de California, de 71 años de edad, de pie y usando un celular para grabar a varios niños en un evento deportivo en Johannesburgo, cuando un hombre aparece por detrás de él y le da una patada voladora en la espalda.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I'm just glad the idiot didn't interrupt my Snapchat.