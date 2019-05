Un hombre quiso ingresar a la habitación de Mirtha para sacarle fotos

El pasado 12 de mayo, Mirtha Legrand tuvo que suspender su histórico programa Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), en su versión dominical, debido a una gastroenteritis aguda. Ese mismo día, por la tarde, la diva fue internada en el Sanatorio Mater Dei, en donde le realizaron una cirugía por una brida abdominal.



"La señora Mirtha Legrand continúa su recuperación en franca mejoría, sin complicaciones y acompañada por su familia. De continuar su evolución médica de modo favorable, en los próximos días se le dará el alta sanatorial", habían informado en un parte médico, el miércoles pasado.



A cinco días desde que fue internada, estaba todo previsto para que la diva de los almuerzos fuera dada de alta durante la jornada del viernes. Sin embargo, Cora Debarbieri, panelista de Involucrados (América), informó que hubo una complicación en la internación.



Si bien algunos rumores que se dispararon desde las redes sociales indicaban que Mirtha había tenido "una infección" que había complicado su estado de salud, la periodista lo negó. Y aclaró: "Se había dicho que la salida podría ser hoy, pero la realidad es que hubo una complicación de último momento. Los valores de los últimos análisis que le hicieron no están como corresponden, por lo que los médicos quieren estar atentos a esta evolución, y Mirtha no recibirá el alta hoy".



Desde la puerta del sanatorio, la periodista agregó: "Si todo evoluciona bien recién se iría el fin de semana. Mirtha está acompañada por Elvira y se encuentra de buen humor. Pero tiene que ir recuperándose de a poco. Los médicos quieren estar atentos por ese llamado de atención de los análisis. La externación podría ser el fin de semana".



Un hombre quiso entrar a la habitación de Mirtha

En las últimas del jueves, también se vivió un momento de tensión fuera de la habitación en la que se encuentra Mirtha, cuando un desconocido quiso ingresar con la intención de tomar fotos.



"En horas de la noche, un extraño se presentó en el piso del Sanatorio Mater Dei en donde se repone la diva y se dirigió hacia su habitación", compartió Cora. Y amplió sobre lo que terminó siendo solo un susto: "El personal de seguridad presente se dio cuenta de que no era un familiar ni un trabajador de la institución, por lo que lo interceptó y lo requisó. El hombre tenía una cámara abajo de la campera y fue sacado inmediatamente de la clínica".