Nati Jota tomó una decisión que no les gustó demasiado a sus seguidores

Nati Jota se realizó un cambio de look en febrero y optó por el flequillo. Aunque al principio no le gustó la imagen que le devolvió el espejo, con los días fue cambiando de opinión.En aquel entonces, Nati recibió chistes de todo tipo: algunos la compararon con Laura Esquivel, otros con Betty Olave - la madre de Rodrigo Bueno- y también con uno de los personajes de El mundo según Wayne, Garth.Ahora, la integrante de Redes fue más allá y le dio otro tijeretazo más a su ya famoso flequillo, pero esta vez, los fanáticos no fueron tan receptivos con su nueva apuesta. Hasta le pidieron que le dé un respiro a la peluquería por un largo tiempo.Nati debutó el cambio en una foto junto al río, en la que ella bromeó sobre estar sobria un finde. "Cuando no te rompés el sábado y te das cuenta que los domingos pueden ser lo más", escribió. Era un buen disparador de comentarios, pero todos se enfocaron en los pocos pelitos que quedaron en el flequillo de la periodista.En esta otra foto, en la que Nati fue invitada por una marca a disfrutar de un partido de básquet, el look quedó más en evidencia y los mensajes no se hicieron esperar: "Me genera conflicto ese flequillo", "Pareciera que te lo cortó un sobrino tuyo", "Arreglate ese flequillo por favor", "Larguito ese flequillo" .