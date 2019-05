Sol Pérez reveló el sufrimiento que padece desde hace meses: "Tengo miedo"

Sol Pérez contó el sufrimiento que padece desde hace meses debido al acoso de un desconocido. "Estoy viviendo una situación extraña. Tengo una persona que me persigue a todos lados", dijo en Involucrados, programa del que es panelista. "La verdad es que tengo miedo. No sé por qué denunciarlo. ¿Cómo lo denuncio? Pero es muy grave", continuó llorando."Empezó a aparecer en el verano, en Mar del Plata. Venía a la salida del teatro. Debe tener 30 y pico de años. Después me envió flores, me firmaba sin poner el nombre, algo que ya me parecía raro", explicó."Acá me siguió al lugar donde fui a comer con mis amigos. Se sentó en la barra, mientras yo comía, y en un momento se acercó a la mesa y preguntó si se podía sentar. Yo le dije que no. Después se volvió a acercar y dijo 'Quiero decirte algo, que mires la luna porque está re linda'. Algo así", detalló acongojada."Después empezó a venir a la radio. También cuando salí de Debo decir, adonde fui como invitada. Una productora lo tuvo que echar", continuó. "Por ahora no se apareció en mi casa. Ese es mi miedo mayor", agregó. Pero eso no fue todo. Además, el desconocido la confrontó en la calle."Se me acercó en la calle y me dijo '¿Qué te pasa?'. Yo estaba hablando por teléfono, crucé la calle y él se siguió poniendo enfrente. Me agarró del brazo. (Diego) Moranzoni, que justo pasaba con el auto, se bajó y le empezó a gritar para que se fuera", relató a la par que reveló que piensa en solicitar el botón antipánico. "La verdad que me da miedo. Tengo que llamar a mi mamá cuando estoy por llegar a mi casa para que me abra rápido el portón. Es difícil vivir de esta manera. Nunca me había pasado algo así. Estoy perseguida", concluyó.