Las nuevas fotos de Wanda Nara: body con transparencias y cabello larguísimo

Las producciones de fotos que compartió últimamente Wanda Nara llamaron la atención de sus seguidores. Primero, simuló estar comprando frutas y verduras en una verdulería de Milán en pijama de seda. Después, sorprendió al mundo 2.0 al posar junto a su marido, Mauro Icardi. Se los vio muy sensuales, mimándose ante las cámaras.Ahora, la botinera se animó a protagonizar una jugada producción en la que lució un look sado. Se la puede ver con un body negro con transparencias, unas botas de charol del mismo color y de caña alta. ¿Lo que más llamó la atención? La peluca rubia, larga hasta la cintura, que le dio el toque."Por más que no te siga , no quiere decir que no te esté mirando", escribió en uno de los posteos.