Ricky Sarkany envuelto en una polémica: Lo acusan de colgarse de la luz

Tal como sucedió hace unos meses con Maru Botana, cuando la empresa Edenor publicó una denuncia en su red social, ahora le llegó el turno al empresario Ricky Sarkany.



"Detectamos un depósito de textil y calzado con una conexión clandestina en la calle Deheza 4752, CABA. Al cliente se le retiró el medidor. El robo de energía es equivalente a 123.000 kWh ó $1.200.000", explicaron desde la cuenta que tiene más de veinte mil seguidores. Aunque no hicieron mención con nombre y apellido a nadie en particular.



Sin embargo, la noticia rebotó en los medios y el nombre -y marca- del empresario Ricky Sarkany ocupaba un lugar destacado en la denuncia. Por eso, desde la cuenta del diseñador de zapatos a los pocos minutos se publicó la respuesta oficial, consigna el diario Clarín.



"Este es el texto de la carta documento que recibirá el día de mañana, jueves 16, @EdenorClientes como respuesta al mensaje difamatorio publicado el día de hoy", posteó Sarkany. Y acompaño la publicación con la Carta Documento que envió su apoderado a la empresa.



"Me dirijo a usted en mi carácter de Apoderado Internacional Ricky Sarkany S.A. a mérito del poder que se encuentra a su disposición en la oficina sita en la calle Tucumán 637 piso tercero. En tal carácter y sin perjuicio de las acciones administrativas y civiles que se llevarán adelante para demostrar la inocencia de mi mandante en la cuestión que más adelante se desarrollara, se lo intima a que de manera inmediata cese con la publicación de toda información engañosa, falsa y maliciosa, relacionada con el retiro de un medidor de energía eléctrica perteneciente a un inmueble ubicado en la calle Deheza 4752 y que vuestra empresa a publicado en su cuenta oficial de Twitter: "@Edenorclientes".



"El cese deberá abarcar a su vez, cualquier otro canal de difusión, ya sea por redes sociales, medios electrónicos, gráficos y/o audiovisuales. A su vez se niega terminantemente cualquier tipo de irregularidad que sea pasible de la sanción allí mencionada, como así también el referido "robo" de energía eléctrica denunciado arteramente en la cuenta relacionada", sigue el comunicado.



"El accionar llevado adelante por vuestra compañía, no solo en lo relativo a la irregular inspección, sino en torno a la difamación del nombre de esta empresa y su marca, ya ha causado un gravísimo perjuicio que será reclamado ante la Justicia, haciendo notar que en la medida que se mantengan las injurias, dicho daño se verá incrementado, debiendo vuestra empresa cargar con las consecuencias legales y económicas que las mismas generasen".



"Por todo lo expuesto y más allá de las acciones legales que se darán inicio por los daños ya generados, se lo intima a que cese inmediatamente en su ilegal accionar, eliminando todo tipo de comentario relacionado a la inspección arriba referida, debiendo encauzar cualquier acción que vuestra empresa considere pertinente, dentro de los canales administrativos correspondientes, sin emitir comentarios, ni publicaciones de ninguna índole, hasta tanto se obtenga una resolución firme del Ente Regulador o en su caso de la Justicia nacional con competencia en la materia".



"Y desde ya muchísimo menos emitir juicios de valor maliciosos y falaces, sobre la empresa, su accionar, sus marcas, o los integrantes de la misma. Queda usted debidamente notificado. Por Internacional Ricky Sarkany S.A. SU APODERADO"

