Evangelina Anderson y su baile sexy de "La Cobra" en un jacuzzi

Evangelina Anderson algo sabe de movimiento de caderas porque sus orígenes se remontan al programa con más "cachengue", Pasión de Sábado. Y en medio de una producción de fotos, la exvedette dejó en claro que su cuerpo tiene memoria cuando bailó, con mucha onda, La cobra, el nuevo single de Jimena Barón.Desde Marbella, la mamá de Lola, Bastián y Emma, se divirtió en un jacuzzi con la canción de la estrella pop argentina, que tuvo un éxito inesperado y se convirtió en un "himno" feminista: en Youtube ya sumó más de 8 millones de visitas y por ejemplo, aplastó a Somos amantes, de Lali, que se lanzó el mismo día.A punto de cumplir los 37, Evangelina sorprendió con su figura, que no es casualidad. La esposa de Martín Demichelis entrena todos los días. Es fanática del yoga, la bici, también practica boxeo y además se ocupa de las actividades diarias de sus tres hijos, una tarea no menor.

Con respecto a los herederos, Eva contó hace poco que no planea agrandar la familia, pero no está tan segura de que sus palabras sean las definitivas porque en su casa le piden otra cosa. "La fábrica ya está cerrada, aunque Demi insiste con uno más y los chicos también". Emma, la más chiquita del clan, cumplió 2 años en febrero.La exvedette habló del tema en ocasión del Día de la familia en España. Allí también aprovechó para enviar un mensaje referido a las familias no tradicionales. "Aguante la familia, sea como sea mientras haya amor. Nosotros somos un poco 'la típica familia' que dirían algunos, pero ojalá pronto nadie hable de familias típicas o atípicas, estereotípicas o diversas y solo veamos familias y amor", pidió. Fuente: (TN).-