Ganador de GH 2011 fue condenado a prisión, pero dice que es inocente

Cristian U, el hombre que marcó un antes y después en la historia de Gran Hermano por su manera de jugar, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por un hecho que ocurrió en 2016.El expaseador de perros que se ganó el corazón de la gente en 2011, dio detalles del episodio por el que hoy está en boca de todos. "A la salida de un boliche en Palermo, un pibe alcoholizado manoteó y apoyó a mi novia de aquel entonces. Yo lo saqué y él cayó al piso. Cuando se levantó estaba lastimado y sus amigos empezaron a decirme cosas. Después, cada uno se fue por su lado", comentó aEl problema surgió el día después, cuando el joven asistió a un hospital y le detectaron una fractura en la cara. Cristian no se considera culpable de eso porque sospecha que pudo haber tenido una pelea callejera producto de su estado de embriaguez."Por todo esto me hizo una causa y tuvimos el juicio hace una semana. Sus testigos declararon que no vieron ningún golpe de mi parte. A uno lo desestimaron porque está preso por robo. Su abogada es un papelón. No sabía qué decir y la jueza se terminó enojando", agregó molesto.También reconoció que le quisieron hacer firmar un abreviado, aunque se negó: "El fiscal no tenía pruebas pero pidió dos años y cuatro meses de prisión en suspenso. Es una vergüenza". La jueza lo declaró culpable y aceptó el tiempo pedido por el fiscal.Urrizaga sostuvo que le pidieron que abone los honorarios del denunciante pero se negó. "Voy a apelar e ir hasta las últimas consecuencias. El fiscal y la jueza no serán nombrados por mí porque sé lo que buscan, quieren ser reconocidos. Me condenaron sin ninguna prueba", concluyó.