Barby Silenzi posteó una foto muy hoy, pero su frase generó un debate

Barby Silenzi llamó la atención en su cuenta personal de Instagram al compartir una sensual fotografía.Sin embargo, más allá de la imagen que la muestra frente a un espejo, en ropa interior y sosteniendo un difusor, lo que causó el debate fue la oración que optó por redactar junto al material."It is a question of attitude", fue la frase que decidió redactar la artista en la foto que rápidamente se llenó de likes y de comentarios de todo tipo. Si bien todo parece indicar que la mujer quiso expresar "es una cuestión de actitud", lo cierto es que uno de los significados de la palabra "question" en español es "pregunta". Es por ese motivo que varios de sus fans aprovecharon para remarcarle el error a la bailarina."Una pregunta de actitud?", "No es necesario en inglés, no es necesario nada?", "Question en ingles no se traduce como cuestión. Saludos", fueron algunos de los comentarios que pusieron sus "followers".