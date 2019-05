A Sol Pérez el noviazgo no duró más de un mes: Los motivos

Después de un mes de relación con Rodrigo Luna Benítez, Sol Pérez estaría otra vez soltera, de acuerdo con información brindada por allegados a la conductora de "Gossip", programa que codirige por Luis Piñeyro en el canal KZO.



La ex chica del clima había contado en su momento en el mismo programa cómo había conocido a su actual ex. "Fuimos a un boliche en Costanera, yo lo miraba, lo miraba y él no, estaba en otra. Después fui al baño, él fue al baño, y cuando salí me estaba esperando y me habló. Así empezamos, y ahora dormimos juntos seis veces por semana, casi como una convivencia".



Pero parece que la pasión duró bastante poco, porque de acuerdo con sus compañeros del programa, la rubia se cansó bastante rápido de él. "Estaba demasiado al lado de ella, la acompañaba a todos lados, le estaba encima", dijeron.



No es la primera vez que a la ex chica del clima se la vincula con varias relaciones, entre los cuales figuran los jugadores de fútbol Lautaro Martínez, Lucas Alario, Lisandro Magallán, Exequiel Palacios y Jeremías Carabelli, aunque ninguno de ellos fue presentado como su pareja estable.



La última que sí presentó Sol fue con Rodolfo Parato este verano mientras trabajó en "Nuevamente juntos", la obra que dirigió Fede Bal. Sin embargo, como ocurrió ahora con Luna Benítez, este romance se terminó con la temporada estival. La conductora había contado que él no se había comportado como esperaba, publica Eltrecetv.