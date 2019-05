Miriam Lanzoni: "Que me digan talón rajado es un orgullo"

Tras su fuerte descargo, donde se mostró orgullosa de ser una "chaqueña pata sucia", Miriam Lanzoni habló sobre la catarata de comentarios maliciosos que recibe en sus redes sociales.



"No me duelen. Todo lo contrario, la gente piensa que es un insulto, pero quien tiene esos pensamientos negativos es quién lo dice. Haber nacido en un pueblo y que te digan 'pata sucia, talón rajado' es un orgullo porque me crié ahí. Es una realidad", expresó al sitio Diario Show.



Luego, la actriz contó sobre su lugar de origen: "Nací en un pueblo que se llama Pampa del Infierno, donde las calles eran de tierra y yo me la pasaba descalza. De ahí viene la frase 'talón rajado' porque se te secan los pies".



En los últimos posteos de Instagram, Miriam se mostró muy solidaria junto a una organización que ayuda a las personas afectadas por las inundaciones. Al respecto, contó: "La gente de la fundación son de distintos ámbitos, no tienen nada que ver con la política y eso me gustó. Lo único que quieren es generar unión más allá de lo partidario. Nuestro objetivo es ayudar y atender todas las necesidades que vayan surgiendo".



Además, reveló que puso su "granito de arena" y llevó a la provincia su obra "Casi Felices" junto a Pablo Rago para colaborar: "A raíz de las inundaciones, decidimos agregar dos funciones para ayudar mucho más. Todo lo recaudado será destinado a todo aquello que necesita la gente".



Por último, manifestó: "Siempre estoy muy atenta a todo lo que pasa porque son lugares olvidados, sobre todo el interior de Chaco, donde siempre hay necesidades"