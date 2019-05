Sofi Morandi: "Me hice las lolas; estoy re contenta"

Sofi Morandi (22) trasladó el éxito que tiene en Instagram con más de 2.100.000 de seguidores a ShowMatch, donde en dupla con Julián Serrano (25) se consagró campeona del Bailando 2018. Así es que en pleno crecimiento profesional y personal, en febrero la influencer tomó la decisión de pasar por el quirófano para someterse la operación de lolas que deseaba desde su adolescencia.



Un tanto avergonzada, pero con el humor que la caracteriza, Sofi reconoció la cirugía estética ante la pregunta de Ángel de Brito: "Me las hice, sí".



Sonriente, la neuquina afirmó: "Estoy re contenta". Aunque cuando bromearon con que muestre sus flamantes atributos físicos, Morandi se excusó: "No (voy a mostrarlas), de hecho me las re tapo. Son re para mí, estoy chocha".



A la hora de justificar su retoque, Morandi confesó: "No me convencieron. De hecho quería desde los 18 años, pero mis viejos no me daban mucho el OK. A los 18 ya sí, pero me las tenía que pagar cuando tuviera mi plata. Así que. . .".

Fuente: Ciudad.com