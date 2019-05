Gerardo Casas: "Estuve en pareja con un médico y hace 10 años que estoy soltero"

Gerardo Casas es uno de los seis finalistas de la primera temporada del programa "Corte y confección". Y brindó una charla íntima en la emisión Siempre show (Ciudad Magazine).



"Ahora que sos famoso, ¿te llegan más propuestas amorosas?", le preguntó el periodista Tomás Dente. "Me llegan muchas propuestas de mujeres. Chicas, estoy ya retirado del tema", indicó el diseñador afincado en Paraná.



"¿Cómo es esa historia?, ¿cuándo empezaste a retirarte?", le consultaron. "Fui bisexual durante mi primera juventud, tuve una hija, después estuve en pareja muchos años con un médico y desde ahí nunca más volví a la bisexualidad. Ahora, hace 10 años que estoy soltero", reveló Gerardo.



"¿Por qué tanto tiempo solo?", indagó el conductor. "Soy muy exigente y soy de otra época. Que me hablen en las redes y que las propuestas sean tan poco seductoras, no me atrae. Me seduce mucho la persona que te invita a tomar un vino, charlar hasta la madrugada, pasarla bien y después de eso hacer todo lo que quieras", resumió Casas.



"¿Qué atributo tiene que tener un chico para que te guste?", quiso saber Dente. "No me interesa lo físico. Lo tengo que admirar y eso es muy difícil", aseguró el boxeador. Y agregó: "Mi expareja era un tipo muy solvente en lo que hacía, un médico muy reconocido, una eminencia en su especialidad. Yo tengo mucha personalidad y me gusta que el otro esté a la par de uno".

Fuente: El Trece