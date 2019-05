Lío en la vecindad: "Doña Florinda" volvió a la carga contra "La Chilindrina"

La famosa vecindad dejó varias enemistades sin posibilidad de reconciliación. Uno de los casos es el de Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, que se detestan desde hace años. El motivo está muy claro. La esposa de Chespirito nunca le pudo perdonar a su colega la traición de haberlo abandonado para "lucrar" con su personaje en circos y otras tiras televisivas.



En su libro, La Chilindrina contó la escasa cifra que le pagaba Roberto Gómez Bolaños y su excompañera de elenco se molestó bastante. Invitada a un programa de televisión mexicano, aseguró que no volvería a trabajar con ella y que ve casi imposible un reencuentro.



"Yo siempre he dicho que ahí hay algo reprobable e inmoral, si aparte de ser tu amigo fue quien te hizo estrella me parece una actitud no muy digna pero cada quien con su vida y su conciencia pero, volvernos a juntar para mí no va", sentenció.



¿Su pensamiento podría cambiar si hubiera una millonaria suma de dinero de por medio? Su respuesta dejó la duda: "Yo siempre diré "quiero ver el guion" y después quiero conocer al elenco, ella es muy buena actriz, pero está y estuvo siempre empeñada en limitarse solo a eso (La Chilindrina)".



Florinda también reconoció que no volvería a convertirse en la mamá de Quico porque "ya no causaría la misma emoción que en su momento". Tampoco quiso hablar sobre el sueldo que cobraba en la vecindad. Antonieta había dicho que solo recibía 100 pesos mexicanos a la semana y por eso optó por cambiar de trabajo.



Meza lleva otro escándalo sobre sus hombros. Carlos Villagrán, su hijo en la ficción, declaró que ella se le insinuó en varias oportunidades. "Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda; y yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía 'llévame al carro', me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, fue una cosa así de nada", comentó sobre el affaire.



Y agregó: "La verdad no sé si a fondo estaba enamorada o no, pero anduvimos muy poquito tiempo, una cosa muy leve, y seguimos muchos años grabando el programa. Después que nosotros cortamos siguió una relación muy padre, muy buena, de compañeros, inclusive con Roberto, no hubo ninguna otra cosa. Pasó mucho tiempo, además, hasta que ellos se enamoraron, se casaron y todo eso, pero ésa es la única verdad".