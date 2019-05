Charlotte Caniggia protagonizó una sesión de fotos íntimas con un body de encaje

La hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia se puso hot y protagonizó una sesión de fotos íntimas que la muestran luciendo un body de encaje que permitía ver su contundente delantera casi sin censura. Mirando a cámara de manera sugestiva, la participante del Súper Bailando jugó en la cama y luego compartió en la red las postales, aunque después borró casi todas las imágenes.No es la primera vez que Charlotte muestra toda su sensualidad en la red, como su jugado look al aire libre donde mostró su cola cerca de las vías del ferrocarril, o la gran producción de fotos que realizó en un aeropuerto junto a su hermano Alex para la revista Caras.La mediática protagonista del reality MTV Caniggia Libre también se ha enfrentado a las estrictas políticas de Instagram, que prohíben la exposición de pezones.Así le sucedió días atrás, cuando luego de publicar un video donde se la ve en topless, el mismo fue borrado de la plataforma. Sin embargo, también pudo zafar, ya que protagonizó un accidente hot que todavía sigue vigente en la plataforma.Durante la última semana, Charlotte estuvo envuelta en una grave polémica por la difusión de los videos en donde agrede a su ex novio, Lhoan, a la salida de un boliche. Según explicó en diálogo con Siempre show, no le interesa ir a juicio con el cantante cumbia y que ni siquiera sabe lo que es una mediación, incluso rompió la carta documento que este le envió advirtiéndole que la intimará."Quiero que se calle y que haga su vida. Todo lo que diga me perjudica a mí, hay más videos y audios, de todo", aseguró Lhoan, que además dijo que va a denunciar a la hija del histórico delantero del Seleccionado Nacional de fútbol por violencia de género.