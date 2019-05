Emilia Mernes: "Quiero que quien escuche mis canciones sea feliz por un rato"

"Todavía no caigo de todo lo que me está pasando. ¡Se dio tan rápido!", reconoció Emilia Mernes, la joven entrerriana que luego de brillar en Rombai, se lanzó como solista con el single #Recalienta.El tema de la joven promesa pop ya suma casi siete millones de views en YouTube y más de 3,5 millones de reproducciones en Spotify.La joven oriunda de Nogoyá es hija de un panadero, Pedro, y de una cocinera, Gabriela Rueda, hace diez días cantó en la antesala de los Latin Billboard Awards 2019, y en una entrevista con, contó cómo terminó grabando su primer tema en Miami."¡Es una locura! Hace dos años estudiaba Literatura en Rosario. Cierto día me puse a cantar y a tocar la guitarra frente a unos compañeros, cuando uno de ellos me dijo: "¿Qué hacés estudiando Literatura?". Y yo pensé: "¡Es verdad! ¿Qué hago? Si yo siempre fui súper showcera". Entonces, envalentonada, me encerré en el baño -donde había más acústica- a hacer un cover de enganchados de canciones de cumbia pop. Lo subí nomás, y a los tres días me llegó un mensaje de Fer Vázquez (25), líder de Rombai: "Emi, queremos contactarnos con vos, porque nos interesás". Pensé que me querían para barrer el piso, para ser decoradora, ¡o para cualquier otra cosa! Pero terminé con una entrevista vía Skype que derivó en la invitación a tener otra en Buenos Aires. Y acá -adonde vine acompañada por mi mamá- me comunicaron que sería la nueva cantante de la banda. No sólo eso: ¡a las dos semanas me presentaba frente a doce mil personas!", rememoró.Sobre su noviazgo con Fer Vázquez, el líder de Rombai, la joven rememoró: "Terminamos al día siguiente de mi cumpleaños, el 30 de octubre, en el Uruguay, porque él no se podía enfocar en la relación y yo tenía mis cosas. Pero el corte fue súper pacífico y quedamos re bien. Qué sé yo? Igual, sabía que no nos íbamos a casar"."Siempre fui muy noviera, pero sinceramente ahora quiero disfrutar de lo que me está pasando, sola y sin sufrir por amor. Esto que vivo hoy es algo que no le sucede a cualquiera", reveló la joven.Respecto de su tema, comentó: "Vi críticas que decían que cantar #Recalienta era vulgar, pero a los hombres no se les dice nada cuando cantan este tipo de canciones, ¡y eso me parece súper injusto! Tenemos que luchar por la igualdad, porque las mujeres también nos 'recalentamos' y eso no tiene que ser un tabú", dice la artista, que se considera "una mujer empoderada" y luce tres tatuajes: "Uno que pregunta 'why not?', una lunita y otro que dice 'self (yo)', porque hubo un tiempo en que me olvidé de mí misma"."Hoy sueño con que mi música llegue a varios países, con dar shows y con hacer feliz a la gente. Quiero que quien escuche mis canciones sea feliz por un rato", sentenció.