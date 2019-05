Andrea Frigerio: "Con los años se tiene menos sexo, pero es mejor"

Actriz querida del medio, a lo largo de su extensa carrera, Andrea Frigerio supo cosechar un bajo perfil. Sin embargo, al momento de dar notas, habla sin reparos.La artista brindó una entrevista a un medio nacional donde ser atrevió a someterse a un ping pong de 12 preguntas en donde no le esquivó a ningún tema.Consultada por sus comienzos en la profesión, Frigerio confesó: "Yo siempre quise ser actriz, pero me di cuenta de eso a partir de que otros vieron en mí una actriz en potencia".En tanto a lo que significa el arte en su vida, expresó: "El primer día que actué fue como entrar en un estado de gracia del que nunca más pude prescindir. Me encanta construir personajes, ser otra persona, vivir otras realidades, habitar otros mundos y después volver a ser yo misma, pero modificada en parte por haber transitado los dolores de otras personas".Además, respecto al momento en que le llegó la oportunidad, sentenció:"Las cosas llegan cuando estás preparada para recibirlas. De eso, no tengo dudas.En otra línea, le preguntaron acerca de las it girls de la actualidad, y la actriz no tuvo más que elogios para su compañera de elenco Eugenia 'la China' Suárez: "Es linda, talentosa y canchera".En tanto al amor, fue consultada con qué hombre maduro tendría una cita de no estar con su marido Lucas Bocchino y no pudo decir nada: "Estoy casada y muy enamorada hace 27 años. ¿Cómo voy a contestar eso? No way (no hay manera)".Finalmente, le preguntaron cómo es el sexo con el paso de los años y Frigerio sentenció que si bien con los años disminuyen los encuentros, estos son mejores.