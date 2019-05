Actor le contestó a Sol Pérez sobre la posibilidad de hacer una película erótica

"Me gustaría hacer una película erótica con Diego Ramos. Si tengo que tocar cuerpo... la pasó bomba. Me encanta él...", confesó Sol Pérez esta semana en el programa "El show del espectáculo", que conduce Ulises Jaitt., Ramos se refirió a la propuesta de la rubia: "Me parece muy bien, que una bomba así, a mis años, me considere a la altura para hacer eso, esta genial".Al ser consultado sobre si se animaría a un desnudo total, dijo: "Es una película erótica y supuestamente, no se llega a mostrar todo. Pero sí, no tengo mucho prejuicio ni conflicto".Y luego se refirió al espectáculo sobre sexo que hará con Gloria Carrá bajo la dirección de José María Muscari: "Se llama 'SEX' y la gente va a andar mirando por todos lados las situaciones que se generan en torno al sexo. La gente va a andar entre nosotros y no se quitan los celulares. Pero, quizás, si alguien promete dejarlo afuera, puede presenciar cosas en algún cuarto destinadas a unos pocos"."No es una obra convencional, ni siquiera es una obra. La gente va a andar por todo el lugar recorriendo distintos ámbitos donde se dan distintas situaciones. Alguna de esas situaciones, puede ser para unos pocos, para uno, para una, y que quede ahí. Va a haber de todo y para todos", aclaró Ramos.