Afirman que la "situación psíquica desmejoró gradualmente" a Darthés

"Darthés ya está autorizado a venir (al país). Depende de él y fundamentalmente de su situación de su salud", dijo este jueves Fernando Burlando en diálogo con el ciclo Intrusos (América).



"No está pasando un buen momento, hace ya un tiempo largo desde que se llamó al exilio. Su situación psíquica realmente desmejoró gradualmente y de una manera permanente. Hoy podría estar acá en el país y él no está en condiciones de volver, ni anímicamente, ni psicológicamente", adelanto el defensor legal del actor.



Recordemos que el actor debería viajar a Buenos Aires los primeros días de junio para presentarse ante la Justicia en la causa que inició él mismo por calumnias e injurias contra Anita Co. La audiencia se realizará el jueves 7 a las ocho de la mañana, o bien mandar el correspondiente informe médico que justifique su ausencia.



En el último tiempo, las noticias que llegan de San Pablo sobre el estado de salud de Juan Darthés van en un único sentido: el actor estaría cada vez más deprimido y desmejorado, a raíz de la denuncia por violación que le hizo Thelma Fardin a fines del año pasado.





En ese sentido, Burlando manifestó sobre Darthés: "El no está bien, ha tenido hasta sentimientos y conductas de autoflagelación". Luego, dio más detalles sobre este momento que atraviesa el actor: "Lastimarse, bajar los brazos, no querer trabajar más, no querer vivir más. No llegó a hacerse daño, él está muy controlado. Cuando su señora viaja a la Argentina, él se queda siempre con gente. Esta situación de ocio no ayuda tampoco".



"Es muy difícil ponerse en el lugar de Juan. Pero una persona que ha sufrido este tipo de golpe en la vida, que evidentemente no puede digerirlo, que lo afecta desde el punto de vista psicológico? Estando acompañado es una cosa, estando solo uno puede pensar cualquier cosa", comentó el abogado.



Sobre la situación laboral de Darthés, Fernando Burlando manifestó: "Él está sin trabajo, sin posibilidades de hacerlo, sin ganas. Él no quiere trabajar más. No quiere ser más actor, que era lo que realmente él hacía".

Fuente: Teleshow