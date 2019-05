María Laura Santillán recordó un difícil momento de su vida: La quimioterapia

Una de las etapas más difíciles de la vida de María Laura Santillán fue cuando le diagnosticaron cáncer de mama. La periodista se autodetectó un tumor mamario y como consecuencia de esto los médicos le realizaron un tratamiento preventivo de quimioterapia. Ya pasaron cuatro años de este momento y la conductora lo recordó en Instagram."Último día de quimioterapia hace 4 años. Mi amor eterno a los que estuvieron ahí, bien cerca. Mi amor eterno a los que se acercaron, a los que estuvieron pendientes de algún modo. Nunca lo olvidaré. Mi amor eterno a los que saben ver mi debilidad, aunque me presente fuerte", escribió.La conductora reveló que no quería faltar a trabajar mientras realizaba su tratamiento: "Sólo cuando no me podía levantar no iba. Si no, hacía el esfuerzo, que era grande. Es extraño, porque uno no sabe bien por qué lo hace. Supongo que me parecía que tenía que atravesar lo que me pasaba de la mejor manera, y esa era mi mejor manera, trabajando. No me gusta victimizarme. Por eso tampoco lo quería contar"."Sí creo que hay que dejarse cuidar y querer. También es cierto que haciendo Telenoche o Argentina para armar disfruto mucho. Además, esta profesión te saca de vos mismo, esa es la clave. A mí me gusta mucho mirar el mundo, conocer. Soy curiosa y no iba a dejar de hacer lo que me gusta, lo que me da placer. En el momento de estar al aire la paso bien, me divierto con mis compañeros. No ir a trabajar era sumarme un bajón. Habrá otra gente que necesita quedarse en su casa, no salir", le dijo a "Hola Argentina" en una entrevista.