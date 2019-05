Esmeralda Mitre apuesta otra vez al amor, tras la separación de Darío Lopérfido

Hace casi un año que el estado civil de la actriz Esmeralda Mitre (37) pasó a ser divorciada, cuando tras 11 años en pareja con el ex director artístico del Teatro Colón, Darío Lopérfido se separó. Y recién ahora ella habló del asunto y apuntó al entonces deseo de él de ser padre y la negación de ella como uno de los puntos de conflicto en la pareja, que derivaron en la separación.



Hoy, a la par que su ex aguarda la llega de un hijo con su nueva pareja (la profesora de inglés Vinnie Blache Spencer), la hija del director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, blanqueó una nueva relación.

En su paso por Pampita Online, el programa que Carolina Ardohain conduce por Net TV, la actriz le reveló a la modelo -en tono confidente- que está apostando a una nueva relación.



"Estoy saliendo con alguien. Fue hace poquito y no lo cuento porque todavía no sé", dijo evitando dar a conocer el nombre de su nuevo pretendiente y jugando un poco al misterio.



Pero, según sus propias palabras, no es este muchacho el primero en quien la ex participante del Bailando se fija luego de su separación. "Estuve en pareja de canuto con alguien que me paró y me cuidó en un momento que necesité cuidado y amor, pero no lo hice público", reveló.