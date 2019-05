Sharon Stone se desnudó a los 61 años y se mostró en topless

Sharon Stone, que se convirtió en un símbolo sexual por la famosa escena del cruce de piernas del filme que la llevó al estrellato, aseguró que no se reconoce como una mujer sexy más allá de mote que le otorgaron durante toda su trayectoria, y dio su punto de vista acerca del feminismo en la industria audiovisual de Estados Unidos."Francamente, las mujeres no están representadas como son en realidad, como pensamos y sentimos. La mayoría de las películas son escritas por hombres, realizados por hombres, creadas por hombres, todo con la mentalidad masculina", le dijo Stone a la publicación portuguesa, haciendo un expreso pedido de más mujeres trabajando en Hollywood.La actriz hizo una impactante declaración respecto a la visión machista de los ejecutivos del cine estadounidense. "Cuando entré en el negocio, se usaba el término garchable (fuckable en inglés) para ver si te empleaban o no. Los ejecutivos del estudio se sentaron alrededor de una mesa grande y discutieron si cada uno de nosotras era "follable" o no, y ellos pensaron que yo no era", reveló Sharon.Respecto al juego de la sensualidad en la pantalla grande, Stone decidió referenciar a otro ícono sexual: Marilyn Monroe. "Estoy bastante segura de que ella realmente no hablaba así en la vida real, pero aprendió como meterse en el juego, cómo jugarlo", disparó.Además de Bajos Instintos, Stone participó de importantes cintas como Casino (Martin Scorsese, 1995). Gracias a su labor en esa película ganó un Premio Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz Drama, la misma por la cual estuvo nominada también al Oscar, aunque no pudo quedarse con la tan ansiada estatuilla.Stone participará en la serie que la plataforma digital Netflix y el productor Ryan Murphy están preparando como precuela de la famosa película Atrapado sin salida (1975). La actriz se incorporará al reparto de la serie Ratched junto a Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davis, Harriet Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Amanda Plummer, Corey Stoll y Finn Wittrock.Esta nueva producción televisiva que protagonizará Sarah Paulson, una habitual colaboradora de Murphy, se centrará en los orígenes de la malvada enfermera Ratched, que en el largometraje original fue interpretada por la actriz Louise Fletcher. Michael Douglas, que ya produjo Atrapado sin salida, figurará como productor ejecutivo de la serie que, por ahora, contará con dos temporadas y 18 episodios, publica el sitio