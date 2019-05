Sol Pérez reveló con qué actor le "gustaría hacer una película erótica"

"Me gustaría hacer una película erótica con Diego Ramos. Si tengo que tocar cuerpo? la paso bomba. Me encanta él", confesó Sol Pérez en el programa El show del espectáculo (Radio Urbana), el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt. Y reveló: "Me gustaría tener más cadera y más cola. Amo a Sommer Ray".Sol habló del Bailando y su experiencia en el certamen de baile. Explicó que no extraña estar en la actual edición "porque tiene mucho trabajo" y aseguró que "no lo está viendo"."Es un programa hermoso pero en la vida siempre hay facetas. Si me llamaban lo hubiese pensado. Pero quería ir por otro lado. Cuando te encasillás después es difícil salir. Está bueno ir rotando hacer cosas distintas y darle descanso a la gente porque no quiero que me encasillen como mediática. El Bailando me enseñó y ayudó, ahora quiero ir por el lado periodístico, la conducción. El medio es complicado para las que nos gusta sacarnos fotos más sexies", comentó la ex chica del clima.Luego, se refirió a su relación con Ángel de Brito y las panelistas de Los ángeles de la mañana. "Ángel dijo que yo traía mala suerte al programa donde iba. Está jugando con el trabajo de otra persona, es más, me habían llamado de su programa para trabajar. De todas formas a los programas en los que estoy les va muy bien", recalcó."Una vez hicieron un programa hablando de mi durante una hora y media con algo que yo no había dicho. En un momento era una persecución, todos los días en el programa hablando algo de mi, que a mi familia había que enjaularla, otro que soy la peor, otro que maltrataba a la gente de La Corte, cuando tengo buena relación con peinadores, vestuaristas, un montón de cosas no me gustaron y no me parecieron correctas", expresó.En cuanto a su pelea con Javier Milei, Sol Pérez recordó: "Lo que pasó quedó en la nada misma. Me sentí agredida por sus dichos desde el primer momento. Me dijo chorra, violenta, que le quería meter la mano en el bolsillo. Yo no lo invitaría jamás más a mi programa", sentenció.Sobre las críticas de Nora Carpena que había manifestado que "Sol tiene mejor cuerpo que cara", la joven respondió: "Me gusta la imagen que me devuelve el espejo. No me preocupa gustarle a Nora Carpena. No suma lo que dijo. Yo no hablo de la cara de ella. Es retro decir si alguien es lindo o feo".