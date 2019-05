"China" Suárez habló de las críticas por su cola y lolas "caídas"

Eugenia "China" Suárez es una de las actrices más bellas de la Argentina. A través de sus redes sociales, recibe miles de halagos por su bello rostr. Sin embargo cuando publica fotos en bikini y deja a la luz su figura, proliferan los comentarios agresivos."Sé que no tengo el cu... perfecto ni las te . . . perfectas ni las piernas perfectas ni soy alta pero me quiero mucho y soy feliz como soy", sostuvo al respecto la actriz.Luego hizo referencia a cómo cambió su figura tras convertirse en madre de Rufina y Magnolia: "Hoy tengo un cuerpo de madre y me encanta mi cicatriz de la cesárea. Creo que es un tema de actitud y cómo te ven".Por ultimo, la "China" reveló sin pudor en revista "Caras": "Ando en bo . . . por mi casa cuando estoy sola con Benja o Rufi porque siempre fui muy libre. Antes tenía las te. . . s paradas y ahora caídas. Me veo mucho más chica, con menos curvas que es lo que siempre quise. Y ya no tengo la vara alta de que quiero ser perfecta".