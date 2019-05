Es científica y ganó $ 500 mil en la TV para buscar la cura del cáncer

La emoción de Marina antes de ir por ¡medio millón de pesos! ? #MillonarioTelefe pic.twitter.com/LQVbjuoR67 — Telefe (@telefe) 8 de mayo de 2019

"Vinimos acá porque si recaudamos algo es para la investigación", aseguró Marina Simian, la bióloga del CONOCET que dirige un grupo de investigación de la Universidad de San Martín que busca encontrar la cura contra el cáncer, que sorprendió a Santiago Del Moro en "¿Quién quiere ser millonario?" al revelar que participaba del programa para juntar fondos para su investigación. La científica se llevó medio millón de pesos."No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", aseguró la investigadora que reveló que usará el dinero para comprar reactivos para su investigación."¿Qué famoso certamen de belleza tuvo como primera ganadora a Miss Suecia, en 1951?", le preguntó Del Moro para que pudiera ganar los 500 mil pesos. Simian usó el comodín del público y las personas del público eligieron la opción "Miss Mundo". "Me emociono porque está difícil y uno le pone mucho. Es mucho esfuerzo el que hacemos", aseguró entre lágrimas la investigadora.La historia de Marina se volvió viral y estalló en las redes sociales luego de que revelara el motivo por el que decidió concursar en el programa. Fuente: (TeleféNoticias).-