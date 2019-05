Nicole Neuman furiosa: "Me cansé de las giladas"

El conflicto entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte sumó un nuevo capítulo, y esta vez legal. Luego de trascender la medida cautelar pedida por la modelo para que el futbolista, y padre de sus hijas, y la ex Bailando no suban foto de las tres niñas, la modelo explotó con todo en la red.



"Ayer fueron notificados Mica Viciconte y Fabián Cubero con un pedido para que dejen de difundir en las redes sociales imágenes de sus hijas (Indiana, Sienna y Allegra) y que se abstengan de mencionar a las tres menores", confirmó Guadalupe Guerrero, abogada de Nicole en diálogo con Intrusos.



La medida indica que si alguno de los dos habla de Neumann, publican fotos o videos de las menores o si hablan de ellas, enfrentarán una multa de 500 mil pesos.



Damián Rojo le comentó a la letrada que la primera que subió fotos con su pareja (Facundo Moyano) y sus hijas fue, justamente, Nicole. Lejos de entrar en la polémica, la abogada dijo que "hubo muchas manifestaciones (publicaciones) antes, durante y después del inicio de esta medida cautelar que fue anterior a mi patrocinio", explicó. Y agregó: "Esto fue conversado en el juzgado donde se pidió de la mejor manera y creímos que era un tema resuelto".



El periodista también contó que una de las hijas de Nicole y Cubero tiene como foto de perfil de una red una imagen junto a sus dos hermanas, Mica y el futbolista. A esto se le suma el rumor que indica que la hija mayor de la modelo querría irse a vivir con la ex Combate y su papá.



Luego de esto, y el debate en Intrusos sobre las fotos de Nicole con sus parejas y sus hijas, la modelo explotó en la red con un descargo furioso.



"Anoten, callen, respeten y a mí no me busquen por que no hablo más del tema. Gracias", pidió la panelista junto a tres capturas con su descargo.



"No tienen idea de lo que hablan, una lástima. Ni los tiempos, ni las formas, ni lo que pasa el día a día. . . sólo que yo no divulgo intimidades y demases, ni pienso hacerlo. Crean que si hay abogadas de familia actuando y la Justicia concede los pedidos, es porque pasan cosas que así lo ameritan", arrancó en Twitter.



"No deberían opinar sin conocimiento de causa sobre cosas tan íntimas, ni juzgar sin saber la interna real. Yo no voy a exponer lo que pasa en mi familia por respeto a mis hijas y su padre. Lo que suceda del otro lado, me excede. Esta es mi forma y mi manera de resolver lo que no se puede (lamentablemente) con lógica y diálogo. Respeten. Gracias", agregó.



Luego, refiriéndose a los comentarios de Rojo, dijo: "Lo digo una vez y no lo repito más. Salí cinco meses con una persona (a quien mis hijas vieron dos veces en calidad de amigo) y un año con otra, blanqueado, y cualquier foto fue divulgada por terceros, no por mí o mis compañeros. Y sin fines de lucro. También escapa de mi, paparazzis, profesionales como 'ocasionales' (gente x) tomen nota".



Más tarde, en sus Historias de Instagram, Nicole siguió: "Me cansé de las giladas y las acusaciones falsas, ¿se nota? ¡Y sí. . . puede pasar algún que otro día! ¡Lo mejor es vivir sus propias vidas y tener contenido propio! (Consejo)", expresó con I Don't Fuck With You de Big Sean como fondo musical.



Si bien la letra de la canción habla de un hombre que no quiere estar con una chica y se lo hace saber de la manera más ordinaria posible, una parte de la canción que Nicole eligió para acompañar su texto reza: "Pequeña zorra estúpida (...) Zorra, me importás un carajo vos o cualquier cosa que hagas". ¿Será un 'sutil' palo para Mica, tal vez?



"Aprovechen ahora, porque después se me pasa este momento 'contestatario' y me importa todo lo que digan sin saber tres huevos", cerró en otra historia.

Fuente: Exitoína