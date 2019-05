Nazarena Vélez subió la temperatura con sus fotos en la cocina

"¿Alguien más cocina en pijama y se hace la loc@?", escribió en las últimas horas Nazarena Vélez al postear una serie de fotos en las que desplegó su sensualidad en la cocina. En pocas horas recibió miles de me gusta y diversos comentarios a través de Instagram.Días pasados, la actriz y productora había hablado sobre su tormentosa relación con Hernán Caire. "Me quedó el aprendizaje de que nadie te puede faltar el respeto, nunca, pero nunca, ni con la mirada"."Yo era una planta cuando conducía "A Pleno Sábado" con él. Más allá de todo lo que pasó después que prefiero ni nombrarlo por una cuestión de que ya pasó hace 20 años y que capaz me inicia un juicio si yo hablo... la verdad que me quedó lo que nunca más debo permitir", agregó Nazarena.Por otra parte, hace un mes Nazarena Vélez y su pareja, Santiago Caamaño, se tomaron unos días de descanso en las playas de Brasil. Y ella compartió distintas postales desde la arena.