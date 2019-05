Diosa a los 57: Andrea Frigerio deslumbró bailando en bikini

Andrea Frigerio suele publicar en su cuenta oficial de Instagram videos e imágenes de su trabajo y de su vida personal. En esta oportunidad, la actriz, modelo y conductora compartió con sus miles de seguidores una grabación en la que aparece bailando en bikini con su hija.En el video, Josefina Bocchino y su mamá se divierten mientras se mueven al ritmo de "I just called to say I love you", un clásico del popular cantante Stevie Wonder. Hasta el momento, la publicación tuvo una gran repercusión ya que obtuvo más de 100.000 reproducciones.A los 57 años, la actriz deslumbra con su belleza, así como también su heredera de 21 años. "Parecen hermanas", opinó Teresa Calandra, ex modelo y actual panelista del programa Pamela a la tarde, en la red social. "Mujeres poderosas", señaló la actriz Delfina Chaves, quien es compañera de elenco con Andrea en la tira de época Argentina, tierra de amor y venganza.