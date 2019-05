El video hot de una ex Gran Hermano con primeros planos de su cola

Jésica Hereñu, una de las participantes de Gran Hermano 2011, incendió las redes sociales con un video bailando reggaetón entangada y mostrando su cola y entrepierna en un primerísimo primer plano.La bailarina se movió al ritmo de Otro trago, una canción del panameño Carlos Isaías Morales Williams, popularmente conocido como Sech, grabada junto a otro colega, Darell."A pedido de todos los que me escribieron pidiendo un video bailando. Con un tema que me encanta", escribió Jésica en su Instagram, donde posee más de setenta y dos mil seguidores. En su posteo, citó parte de la letra de la canción:Cuando el DJ pone la música (Eso e' así)Ella baila como nunca (Pa' que sepa)Y ahora a lo oscuro (Oh-oh), y sin disimulo (Oh-oh)Olvidando las pena', la pillé (Ra-ta-ta-tá)Cuando el DJ pone la músicaElla baila como nunca (The real Rondo)Ahora hace lo que quiere, cuando quiereY si no quiere, serás otro que se jode también.Además de los dotes de danza de la modelo, en el video también se puede observar algunos de los ocho tatuajes que tiene en su cuerpo, como los que están en la zona de su columna, en su espalda baja, el de su muñeca, otro al costado de su ombligo, y uno que se encuentra tapado por su ropa interior.Hereñu estuvo sesenta y tres días encerrada en "la casa más famosa del país", durante la edición del año 2011 que fue ganada por Cristian U y conducida por Jorge Rial en la pantalla de Telefe. La morocha, originaria de Parque Patricios, transcurría de buena manera sus días adentro del reality, pero decidió marcharse voluntariamente al no aguantar más no poder ver a su hijo.Al salir de Gran Hermano, Jésica protagonizó fuertes producciones de fotos hot para varias revistas eróticas como Playboy, Maxim y Hombre.Actualmente, la bailarina de 35 años está en pareja desde hace tres y sigue ejerciendo el modelaje y la danza en distintas presentaciones alrededor del país.