Los 15 de Martita Fort: los famosos que tienen prohibida la entrada al salón

Martita Fort cumple 15 años y lo festejará con una megafiesta que se celebrará en el hotel Faena Art Center, en Puerto Madero, el próximo 11 de mayo. Ya habíamos accedido al backstage de la producción de fotos que realizó para la invitación virtual del evento. Ahora, la jefa de prensa Natalia Román, en diálogo con Pamela a la tarde (América), reveló algunos detalles más del evento.



La realidad es que el cumpleaños de los mellizos fue el 25 de febrero, pero la adolescente organizó el festejo en mayo para que todos puedan estar presentes. Ese día solo hizo una reunión junto a su hermano Felipe y a su círculo íntimo.



De acuerdo al testimonio de Román, el evento contará con 200 invitados, habrá pocos famosos, ya que la mayoría son amigos y compañeros de los chicos, y menos de la mitad son adultos.



Entre los personajes más conocidos que estarán en la fiesta se puede mencionar a Virginia Gallardo, quien fue novia de Ricardo Fort y tiene una relación muy estrecha con Martita y Felipe; y a Celeste Muriega, que también compartió varios trabajos con "El Chocolatero".



Pero la jefa de prensa también contó que hay una lista negra con personas que tendrán terminantemente prohibida la entrada al salón. Entre ellas se puede mencionar a: Mirtha Legrand, quien nunca invitó a Ricardo a sus almuerzos; Guido Süller, que fue pareja de Ricardo; Carolina Papaleo, quien trabajó con él en Mar del Plata; Flavio Mendoza, con quien tuvo un cruce violento en el programa de Marcelo Tinelli; La Mole Moli, con quien Ricardo se peleó en Bailando por un sueño; Cristina del Valle, que tiene un juicio laboral con Fort; Rodrigo Díaz, la última pareja de Ricardo; Violeta Lo Re, la primera pareja que se le conoció a Fort; Tito Speranza, el exguardaespaldas de la familia; Claudia Ciardone, expareja de Ricardo; Sandra Villarruel y Erika Mitdank.



Además, tampoco estará invitada Paloma Fort, la hija de la astróloga Aschira que sospecha que es hija de Carlos Fort y no de Felipe Fort. Por lo que sería media hermana de Ricardo y no tía. La mujer ya recibió su herencia, pero de comprobarse su filiación con Carlos, podría recibir una suma millonaria, ya que pasaría a ser dueña del mismo porcentaje accionario que sus medios hermanos Jorge y Eduardo y Martita y Felipe, herederos de Ricardo.



Entre otros detalles que trascendieron de la fiesta se puede mencionar que la diseñadora elegida para el vestido es Claudia Arce, que Martita contrató varios artistas de trap, su música favorita, para que animen la noche. Además, la joven probó más de 30 platos hasta elegir el que mejor va con su perfil y, según contó Román, es muy sofisticado.



"Va a ser explosiva, nada común. Quiero que sea la fiesta del año. Mis amigas me dicen que va a ser ¡guau!", aseguró Martita sobre su fiesta.



Hoy, los mellizos viven en el barrio de Belgrano, en el mismo departamento en el que vivieron con su papá, junto a Gustavo Martínez y a Marisa, la niñera que los crió.