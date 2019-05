El mal momento de Lali Espósito por el fallecimiento de su prima

"La vida es muy extraña. Golpea y abraza". A principios de abril Virginia Riera ingresaba a terapia intensiva luego de que su salud se agravara. Y entonces Lali Espósito, su prima, dejaba en su cuenta de Instagram aquella reflexión, en el preámbulo de un escrito muy sentido donde hacía visibles sus emociones contrapuestas. Sobre el final del posteo, donde también aconsejaba "vivir la máximo y aprovecharlo todo", la cantante dejaba un ruego: "Pienso y pido al universo por mi prima fuerte y hermosa, Vir".Pero los días no acercaron una mejoría (porque el universo tiene sus propios designios, a menudo injustos, incomprensibles, imperdonables?). Y este jueves, a tres semanas de aquel posteo de Lali, el corazón de esta santiagueña nacida hace 30 años latió por última vez: durante dos años Virginia había ofrecido una valiente lucha contra el cáncer.Fue la productora Majo Riera, mamá de Lali y tía de Vir, quien comunicó la triste noticia a través de las redes sociales. "Volá alto, mi amor. Somos dichosos los que te amamos y disfrutamos estos años. Hija de guerreros, hiciste honor. Ahora es tiempo de descanso", escribió la productora junto a una foto donde entrelaza su mano con la de su sobrina, y que recibió el pésame del actor Nico Vázquez (muy amigo de la familia) en uno de los comentarios.Ese jueves tan desolador la cantante no utilizó las redes sociales. Recién en la noche del viernes recurrió a su Instagram Stories para volcar unas palabras: "¡Gracias a todos por los mensajes de amor y bendiciones para mi familia y mi prima hermosa!", puso Lali, quien mantenía una estrecha relación con Virginia. Compinches desde la infancia (aunque la actriz era tres años menor), fueron fortaleciendo el vínculo con el paso del tiempo. Incluso, hasta eran compañeras en un equipo de fútbol 5 (férrea volante central, Virginia supo integrar el primer equipo del club Mitre). Porque antes que primas, ellas se definían como amigas.Cuando Virginia recibió el diagnóstico tan temido, Lali se convirtió en uno de sus grandes sostenes. "Gracias por mostrarme lo que es la perseverancia y la lucha de superarse día a día. Te amo, gran mujer. Gracias por tus palabras", le escribió a su prima famosa en uno de los tantos posteos que le dedicó en su cuenta de Instagram (la misma donde en el perfil se lee: "No te tengo miedo"; y no hace falta aclarar a quién se lo dedicó Virginia).