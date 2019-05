Mayorista le pagó 10 mil dólares a Pampita para que use un vestido de $750

Una fuerte polémica se generó en las últimas horas cuando se conoció que una marca cordobesa le pagó 10.000 dólares a Carolina "Pampita" Ardohain para que luzca un vestido que cuesta 750 pesos.Si bien son numerosas las marcas reconocidas, y prácticamente inaccesibles para algunas personas, que se pelean para que la modelo utilice su ropa en determinados eventos en este caso Pampita sorprendió con un modelo "low cost".La que desató la polémica fue Cinthia Fernández en el programa "Los Ángeles de la Mañana". La panelista comentó que se trata de un negocio mayorista de Córdoba que pagó esa cifra para que la ex de Pico Mónaco luzca un vestido de lurex de 750 pesos."Es como uno de los negocios que hay en Flores, pero de Córdoba", graficó Cinthia y agregó: "Yo me pongo ese vestido y soy una groncha. Viene Medina Flores y me mata".