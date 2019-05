Empleada municipal denunció que la echaron por sus videos "hot"

Una empleada municipal denunció que fue retirada de su cargo por los videos hot que subía a la web. Desde la comuna se defienden y aseguran que le rescindieron el contrato porque faltaba mucho.Se trata de Sonia Pellizzari quién asegura que fue despedida porque sus jefes se enteraron de que ella hace videos hot a través de una cámara web.El despido se hizo efectivo el 1 de mayo y desde el municipio contradicen la versión de la joven Las autoridades argumentan la decisión con una planilla donde la agente presenta 19 faltas injustificadas.La ex empleada, además de estudiar Ciencias de la Educación en la UNLP, en sus ratos libres se dedica a realizar filmaciones eróticas que se publican en sitios especializados. "Son presentaciones privadas. No es ningún delito", comentó Sonia. "Ese trabajo lo hago fuera del horario y desde mi casa. No interfiere en mi actividad como empleada municipal", se justificó.La polémica se desató por falta de información, Sonia aseguró que nunca le explicaron que el despido se debió a las faltas, por lo que sospechó desde el inicio que se trataba de sus videos. "Reconozco que muchas veces no fui a trabajar, aunque no creo que tantas como dicen".