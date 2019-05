Polémica por dichos de Catherine Fulop sobre los judíos

La actriz venezolana Catherine Fulop debió salir a pedir disculpas públicas horas después de sostener en una nota radial que "los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración" en la Alemania nazi.



En su declaración radial, la actriz había comparado la situación en los campos de concentración del nazismo con la que se vive en Venezuela.



"Mi comparación fue con un pueblo sometido, no dije nada del Holocausto. Yo dije que Hitler buscó aliados, que se sostuvo gracias a ellos, que los buscó de cualquier manera, en los campos de concentración, en gente que estaba sufriendo", explicó al aclarar sus dichos, que generaron inmediata polémica en las redes y los medios.



Y continuó: "De la poca medicina y comida que hay en mi país, imagínate decirle a un vecino, ¿quieres un paquete de pastas? Te lo doy pero tienes que ponerte a aplaudir. La gente sale y aplaude".



"Pido perdón si se escuchó mal. Capaz no hacía falta lo que dije, pido perdón", dijo en declaraciones al programa televisivo "Intrusos".



Por la mañana, en declaraciones a radio Mitre, la actriz había afirmado que en su país "a los empleados públicos los tienen amenazados porque sino pierden sus trabajos, tienen a esa gente de los barrios a los que les dan plata y medicamentos que van a seguir bailando al son de ellos porque antes no han tenido nada".



En ese contexto, preguntó: "¿Por qué crees que (Adolf) Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela". (NA)