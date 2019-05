Reveló su récord en la intimidad y lució su lomazo con un desnudo total

El cantante de reggaetón, Loan, luego de separarse de Charlotte Caniggia, y tras llevar siete meses de vida de soltero, luce un cuerpo más marcado. Lejos de los pudores, con una nueva dieta y a fuerza de sacrificio y entrenamiento, se muestra feliz con sus abdominales y por eso se animó a un desnudo total.-¿A qué apuntás con tu carrera de artista?-Estoy apuntando más a lo artístico y a poder mostrar lo que hago, lo que me apasiona. Estoy lanzando tres temas propios: "Frío", "Ganas me dan" y "Fuga". Les tengo mucha fe a esos temas y creo que van a ser hits este 2019. No sólo tengo los temas sino que ya grabé los videoclips. Las letras son mías, y a veces expreso lo que me pasa en mi vida y a veces creo desde la imaginación.-Tu música tiene la onda que suena en el mercado latino.-Sí, me gustaría ir a Miami, a Colombia, a Puerto Rico y meterme en el mercado internacional con mi música. Eso es un sueño para mí.-En cuanto a tu nueva imagen y estética, hay un cambio notable que se ve reflejado en las fotos que subís a las redes.-Con el tema del cuerpo, hace dos años decidí cambiar mis hábitos porque me costaba mucho subir de peso. Empecé una dieta y a tomar un suplemento para aumentar la masa muscular, no la grasa. Y hace dos años que estoy comiendo seis comidas por día, entrenando una hora a diario. Entre esas comidas tengo pollo, carne, arroz, ensaladas y pescados.-¿Sos muy exigente con tu imagen?-De chico fui futbolista, hago boxeo hace diez años y soy muy exigente conmigo. Me quiero superar cada día para verme mejor. Cuesta mucho, es sacrificio, dedicación, dieta, alimentación sana, proteínas, descanso y es algo que me gusta.-¿Qué es lo que más te elogian las mujeres?-El cuerpo, los abdominales.-¿Cómo te organizás viviendo solo?-Soy súper ordenado, me cocino, me hago las comidas. A veces, para no aburrirme, salgo a comer. Soy muy limpio y no me gusta el desorden.-Desde que te separaste de Charlotte no se te volvió a ver en pareja. ¿Cómo es tu presente sentimental?-Estoy solo. Uno siempre está conociendo a alguien, pero no hay nada fijo.-¿Hay posibilidades de reconciliación?-No, a la relación con mi ex pareja ya le doy un final definitivo. Para siempre. Hace siete meses que terminamos, y desde entonces no le hablé más, no la vi y no hay ningún tipo de contacto. Sí ella tiene contacto con mi familia, les regaló cosas a ellos y se hablaba con mi hermanita.-Tras la última experiencia en pareja, ¿preferís que tu próxima pareja también sea del medio?-Me da igual mientras que los dos tiremos para adelante y nos ayudemos mutuamente.-¿Una mujer madura tiene posibilidades?-Sí, obvio. Si me gusta, sí.-¿Cómo te definís en la cama?-Es muy raro definirse uno, los demás deberían ser quienes opinen. Pero por el momento no he tenido quejas al respecto. Pero creo que en la intimidad entre dos personas vale todo y es lindo que el otro disfrute.-¿Tu récord sexual?-Pasar un día entero teniendo sexo, eso fue lo máximo, pero no tengo un récord contabilizado en cantidad. Lo que sí puedo decir es que para mí el sexo es importante, no aguanto mucho tiempo sin tener relaciones.-¿Sos de los que chamuyan por WhatsApp? ¿O te gusta que la mujer avance?-Está bueno que sea un poquito de cada lado. Por mensaje se empieza con las indirectas y uno va viendo; en persona después se concreta, si da la situación.