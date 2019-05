Modelo falleció ahogada por tratar de salvar a sus perros

Luego de la muerte de Tales Cotta, tras desplomarse en pleno desfile, otra tragedia ha impactado al mundo de la moda en Brasil: la modelo Caroline Bittencourt falleció ahogada al tratar de salvar a sus perros.



Caroline se encontraba a bordo de un catamarán en San Pablo el pasado domingo, acompañada por su esposo, Jorge Sestini y sus dos perros.



De acuerdo con la información del portal TMZ, mientras paseaban por el mar se desató un vendaval con vientos que superaban los 90 kilómetros por hora.



La intensidad del viento movió de manera tal la embarcación que los perros cayeron al mar. La modelo no lo dudó y saltó del catamarán para buscar a sus mascotas. Su esposo también saltó pero ya no pudo encontrar a Caroline.



Horas después Sestini fue rescatado y el cuerpo de Bittencourt fue hallado cerca de una playa el lunes. Hasta ahora no se sabe si los perros fueron localizados.



Fue Isabelle, la hija de 17 años de Bittencourt, quien confirmó el deceso de la modelo y agradeció las muestras de apoyo.



En un mensaje en redes sociales escribió:



"Estamos agradecidos por el apoyo y los mensajes de afecto que hemos recibido de los amigos y fans de Carol. Esta energía llena nuestros corazones con mucho amor".





La historia de Caroline Bittencourt



De acuerdo con Andrea Boneti, agente de la modelo, Caroline se encontraba viviendo una de sus mejores etapas. "Estaba en un momento muy feliz. Carol era fitness y a finales de 2018 terminó la carrera de Nutrición", explicó a O Globo.



Según ese medio de comunicación, Caroline Bittencourt nació en San Pablo. Tenía 37 años. Desde que era adolescente comenzó su carrera en el modelaje y llegó a desfilar en Italia para marcas como Roberto Cavalli.



Al parecer, uno de sus momentos de mayor fama fue en 2005, cuando trató de colarse a la boda de Ronaldo Nazario de Lima con Daniela Cicarelli, en 2005.



Justo en esa época ella tenía una relación con el empresario Álvaro Granero, con quien estaría por cinco años.



Además del modelaje, Caroline trabajó en televisión para programas como Top Report o en la emisión de Amaury Jr.



En enero pasado se había casado con Jorge Sestini, en una ceremonia en la playa.