El piropo en una foto de Fandiño que disparó rumores de romance

A casi un año y medio de separarse de René Pérez, el cantante puertorriqueño con quien se convirtió en la mamá de Milo, Soledad Fandiño habría encontrado otra vez el amor de la mano de Nacho Lecouna, productor de Laflia con quien cruzó su camino en 2018, durante su participación en el Bailando."Lunes", escribió Fandiño al pie de una bella imagen. Y Nacho le contestó: "Hace rato que no me gustaban tanto los lunes".Con los rumores de romance tomando fuerza, Lecouna vio un sensual posteo de la actriz en Instagram y no dudó en dejarle un contundente comentario, ¿con el que confirma el vínculo?"Lunes", escribió Fandiño al pie de una bella imagen, en blanco y negro, indicó. Y Nacho le contestó: "Hace rato que no me gustaban tanto los lunes". Al ver el piropo 2.0, Soledad le respondió con tres corazones.En marzo, René blanqueó su noviazgo con la joven modelo Kasia Mónica, con quien las muestras de amor en las redes sociales están al corriente del día. ¿Fandiño también confirmará en el plano virtual su nuevo amor? El tiempo y las redes lo dirán?