¿Pocho Lavezzi tiene una millonaria deuda con Yanina Screpante?

Después de casi 8 años de relación, a fines de 2018, Yanina Screpante y Ezequiel "Pocho" Lavezzi se separaron. Días atrás, la modelo y decoradora de interiores habló sobre un affaire que su expareja tuvo con Lucía Pedraza y que vivió como una traición.



"Le dije a Lucía 'cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar'. No es mi amiga, pero cuando fue a París la llevé a todos los lugares. Los amigos son ellos. Le dije que no le iba a perdonar porque era una persona que no tenía códigos... Con el Pocho también me enojé. Le dije que no tenía códigos. Pero él me dijo que nosotros no éramos más nada y que no tenía que darme explicaciones", contó Yanina sobre esa cuestión.





En medio de este problema, salió a la luz una supuesta deuda millonaria que Lavezzi tendría con su expareja producto de la división de bienes que hicieron cuando se separaron. Al respecto, Screpante explicó: "No, nada que ver. Con Pocho, más allá del lío de esta minita, el resto todo bien".





Sobre el tema económico, Yanina contó: "Desde que me separé me está ayudando él. Obvio faltan resolver algunas cosas. Pero cero. . . La mejor con él". Por último, declaró: "Pocho es una persona súper generosa y me está ayudando económicamente".

Fuente: Paparazzi