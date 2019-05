Beatriz Salomón reapareció en la televisión y habló de su lucha contra el cáncer

"Fue un año tremendo. Ahora estoy mejor, ya terminé con la quimio y sigo con unas pastillas. Me tienen que hacer una resonancia magnética. Rompí mi ostracismo mediático para venir a verte a vos", dijo Beatriz Salomón a Mirtha Legrand apenas comenzado el programa, con la voz algo quebrada y emocionada. Semanas atrás, la actriz reveló que desde hace 10 meses lucha contra un cáncer de colon.



Ante la consulta de la diva por su salud, la exvedette contó: "Hace una semana que como de todo. Bajé 10 kilos, perdí toda la masa muscular. También perdí mi melena, esta es una peluca que me hizo mi coiffeur".



Respecto de su expareja, Alberto Ferriols, relató que a raíz de su enfermedad hubo "un acercamiento. Se empezó a ocupar más de las chias, de sacarlas a pasear. Era importante para ellas salir". Salomón y el cirujano plástico son padres de Noelia y Bettina.



Sobre el famoso juicio que tiene contra el canal América, la productora Eyeworks Cuatro Cabezas y los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin por aquel video de 2004 realizado por el ciclo "Punto Doc. en el que se veía a Ferriols teniendo intimidad con una de sus pacientes, la exvedette detalló que "está en la Corte Suprema, tenemos que salir adelante porque esto no es para mí, es para mis hijas, es el futuro. Es muy lenta la justicia".



Además, Salomón manifestó su enojo con la Asociación Argentina de Actores, que preside Alejandra Darín, por no solidarizarse con ella para enfrentar los gastos del tratamiento: "No se hizo cargo Actores. De Anses saqué una tarjetita. Ellos me ayudaron para internarme, con los remedios, para poder estar bien. No había dinero. Aporté 40 años".

Fuente: Diario Show