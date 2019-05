Luli Salazar se refirió a la crisis, la destrozaron en las redes y ella contestó

Luciana Salazar se refirió a la crisis económica que atraviesa la Argentina y aseguró que, al igual que muchos famosos, debió reacomodar sus gastos. "Es muy triste todo lo que estamos viviendo. Todo es siempre igual. Nada cambia", lamentó sobre la política del país: "No hay planes a largo plazo".Además, criticó a los líderes políticos y a las campañas que hacen para continuar en el gobierno."Los políticos están pensando cómo quedar en el poder eternamente más que pensar en las políticas y en cómo tiene que estar la gente y cómo vivir bien", cuestionó."Me ajusté un montón", agregó, y enumeró: "Ya no hago compras grandes. Voy y compro en el día lo que necesito. No salgo tanto a comer afuera, gracias a Dios tengo la suerte de que me inviten".Por otra parte, reveló que hace años que no vota. "No está bien decirlo porque es una obligación, pero siempre traté de estar afuera cuando fueron las elecciones", se sinceró la participante del Bailando 2019.Con respecto a las elecciones de octubre manifestó que "la gente tiene que pensar qué fue lo de antes y lo que es ahora". "¿Basta de grieta, no? También pensemos en cosas nuevas", sugirió."En este país todos prometen y siempre va a ser lo mismo", concluyó Luciana Salazar.A sus declaraciones se le sumó la noticia de que la modelo poseía una gran deuda por el acumulamiento de multas por mal estacionamiento y exceso de velocidad. En ese sentido, aseguró que era su padre quien se ocupaba de "las cosas bancarias" y que ya no le llegaban las boletas de la patente. Además, indicó a Todas las tardes que el problema de estacionamiento "es responsabilidad de Estudio Mayor porque ellos me tienen que guardar un lugar", en referencia a la productora Kuarzo.Cuando esto se hizo conocido en las redes sociales, Salazar aseguró que sufría una persecución: "¡¡Mismos métodos!! Si decís o te quejás de la situación del país, no solo te mandan a los trolls a matarte en las redes, sino que te sacan a la luz infracciones o te mandan a la AFIP. Copian los mismos métodos de persecución que el Gobierno anterior o peor".Ante esto, una usuaria le respondió: "¿¿Persecución??? O sea no llegás a fin de mes, no te da para ir al súper, vivís el día a día, ¿y lo comentas bajando del avión volviendo de Disney? Y el problema son los trolls y la persecución del gobierno. Se pide sensatez en la comunicación nada más. Suerte igual".Lejos de quedarse atrás, Luli saltó con los tapones de punta y lanzó: "Qué sabés vos de mi vida!!! Nadaaa, sabés que el viaje a Disney se lo regalaron a mi hija alguien que la quiere mucho, así que shshsshshshsh y cada uno se puede quejar desde donde le afecte. Porque nos afecta a todos".