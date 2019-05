La foto sexy de Julieta Nair Calvo, relajadísima en las playas de Río

Espectáculos Julieta Nair Calvo reveló sus ganas de convertirse en mamá con su novio

Lejos de la lluvia y la inestabilidad otoñal que se hizo presente en la ciudad de Buenos Aires, Julieta Nair Calvo (30) y su novio, Andrés Rolando (33), disfrutan de una playera estadía en Brasil, país vecino al que viajaron en medio de una pausa laboral.A cuatro meses de blanquear el romance, la actriz se muestra súper enamorada en las redes sociales del joven emprendedor gastronómico."Mi rey", le escribió Julieta a Andrés, en un posteo que subió a Intsgram, en el que se los ve a los dos, en una playa de Río de Janeiro, publicóCuidadosa de su intimidad, Calvo no disimuló sus ganas de ser mamá, en nota con la revista: "Tengo muchas ganas. No sé cuándo será, pero cuando llegue el momento será hermosamente recibido. Me encantan los chicos y siento que tengo un feeling especial con ellos; espero ser buena mamá".